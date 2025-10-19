AP: украинцы разочарованы итогами встречи Трампа и Зеленского

Украинцы выразили разочарование после встречи президентов США и Украины, пишет The Associated Press (AP). Они говорят, что встреча не принесла ожидаемого решения по поставкам крылатых ракет Tomahawk.

Агентство приводит мнение военнослужащего Романа Винниченко. Он считает, что перспектива получения ракет выглядит как политическая игра. По его мнению, Киев не получит это оружие.

Жительница Украины, психолог Виктория Храмцова рассказала AP, что ее расстраивают новости, и сейчас она читает только заголовки. По ее словам, украинцы просто хотят мира.

После встречи в Белом доме с Дональдом Трампом Владимир Зеленский заявил в интервью NBC News, что тот не дал однозначного ответа на вопрос о Tomahawk. Эти ракеты имеют дальность до 2,5 тыс. км. Зеленский поднял вопрос об их поставках в сентябре. Позже Трамп отметил, что США самим нужно это оружие.

Американский лидер ранее допускал, что Киев получит Tomahawk, если не будет прогресса в урегулировании. Президент России Владимир Путин указал, что эти ракеты не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут ущерб мирному урегулированию и отношениям Москвы и Вашингтона.