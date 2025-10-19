В России может появиться список запрещенных для водителей лекарств

В России может появиться список лекарственных препаратов, за прием которых водителей будут лишать прав. В перечень войдут медикаменты, затрудняющие концентрацию внимания, снотворные и седативные средства, заявил глава комитета Госдумы РФ по охране здоровья Сергей Леонов. Законопроект уже принят депутатами в первом чтении. Инициатива предполагает штрафовать таких водителей на 45 тысяч рублей и лишать права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет.

«Не всегда всем водителям удобно искать в таком перечне тот препарат, который был принят. Мы предлагаем маркировать такие лекарства словами на упаковке "противопоказано при вождении" <...> Так было бы удобнее и проще для всех», - заключил Леонов в беседе с РИА Новости.

Парламентарий уточнил, что для наложения санкций должна быть установлена совокупность клинических признаков опьянения, возникших после приема веществ, которые не относятся к этиловому спирту или иным одурманивающим веществам. Напомним, правительство внесло соответствующий законопроект еще в 2023 году. Годом ранее Минздрав РФ уже публиковал некий список запрещенных к употреблению водителями лекарств. В него вошел 171 препарат, включая гомеопатические капли. Наиболее популярные из списка - «Супрастин», «Терафлю», «Антигриппин», «Корвалол» и даже бальзам «Звездочка».

Ранее сообщалось, что с сентября в России обновился список болезней, с которыми нельзя садиться за руль. В перечень добавлены недуги психики и зрения. С соответствующим документом можно ознакомиться на сайте официального опубликования правовых актов. В перечень запрещенных диагнозов попали также аутизм, синдромы Ретта и Аспергера. Частичная цветовая слепота и искаженное восприятие цветов также в списке.