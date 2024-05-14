Минздрав РФ опубликовал перечень нежелательных для водителей лекарств

Минздрав России опубликовал список безрецептурных лекарств, употребление которых водителем нежелательно или вообще запрещено. Документ обнародован в Telegram-канале депутата Госдумы Ярослава Нилова.

Тем, кто хочет сесть за руль, рекомендуется не употреблять средства, со содержащие седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики и этиловый спирт, а также лекарства ухудшающие внимание.

В полный перечень попали 171 международных непатентованных лекарств, включая гомеопатические капли и другие 110 наименований. Среди наиболее популярных из них - «Супрастин», «Терафлю», «Антигриппин», «Каритин», «Триалгин», «Спазмалгон», «Кетанов», «Солпадеин», «Максиколд», «Корвалол», «Фервекс» и даже «Звездочка».

«Ряд лекарственных препаратов действительно могут оказывать негативное влияние на способность управлять автомобилем, поскольку снижают быстроту реакции, вызывают сонливость и тд. Водить после их приема, действительно, настоятельно не рекомендуется», - сообщает пресс-служба Минздрава.

В ведомстве отметили, что список носит информационный характер, какие-либо запреты или санкции за его нарушение не предусматриваются. Если водителю необходимо выпить какое-то лекарство, следует прочитать инструкцию по их медицинскому применению, где описано влияние лекарственных препаратов на способность к управлению ТС, сказано в сообщении пресс-службы Минздрава.