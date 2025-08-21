Обновлен список болезней, с которыми нельзя садиться за руль

В расширенный список болезней, при которых с 1 сентября в России нельзя садится за руль, добавлены расстройства психики и болезнь глаз. Документ был размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В апреле правительством был утвержден новый перечень медицинских показаний, противопоказаний и ограничений в вождении автомобиля.

В обновленный список болезней, которые являются противопоказанием к управлению транспортным средством, вошли общие психические расстройства психологического развития, включая аутизм, синдромы Ретта и Аспергера.

Кроме этого, перечень теперь включает аномалии цветового зрения - частичную цветовую слепоту и искаженное восприятие красного и зеленого цветов.

Напомним, что в апреле в России начали действовать новые правила вождения для иностранцев. Штраф теперь грозит тем, кто больше года использует зарубежные водительские права, независимо от наличия вида на жительство или гражданства. Исключение сделано только для граждан Белоруссии и граждан РФ, имеющих белорусские права.