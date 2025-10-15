Сенат США в 9-й раз отклонил законопроект о финансировании государства

Сенат США в восьмой раз не смог принять законопроект о финансировании правительства. Об этом следует из результатов голосования, которое транслирует телеканал C-Span.

Уточняется, что республиканская инициатива не смогла получить необходимые 60 голосов. Это стало очередной неудачной попыткой возобновления работы правительства Соединенных Штатов.

В стране на фоне продолжающегося шатдауна, когда не удается согласовать финансирование деятельности федеральных ведомств, военнослужащие также остались без зарплаты. Президент США Дональд Трамп, возмутившись этим, обратился к главе Пентагона Питу Хегсету с поручением в ближайшие несколько дней выплатить военным жалованье. Кроме этого, американский лидер пригрозил демократам, заявив, что не позволит им «держать в заложниках армию и всю безопасность», приостановив работу правительства.