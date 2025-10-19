МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В базу «Миротворца»* внесли 14-летнего подростка

Он будто бы «покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины».
Сергей Дьячкин 2025-10-19 03:01:33
© Фото: Sergei Chuzavkov, Keystone Press Agency, Global Look Press

Подростка из России 2011 года рождения внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Об этом сообщило РИА Новости.

14-летнего россиянина внесли в базу данных экстремистского ресурса. Причина в том, что он будто бы «покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины».

На украинский сайт периодически вносят политических и общественных деятелей, медийных личностей и деятелей культуры из России. Так, ранее сообщалось, как туда вносили артиста Михаила Ефремова, получивший в полном составе звания «Героев России» экипаж танка «Алеша», премьер-министра Словакии Роберта Фицо и президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва, лучшего снайпера в истории НХЛ Александра Овечкина и участницу от Израиля на музыкальном конкурсе «Евровидение-2024» Эден Голан. И даже голливудского актера и трехкратного номинанта премии «Оскар» Райана Гослинга. Причем последний был внесен с формулировкой «сотрудник Федеральной службы безопасности РФ». Глава киевского режима Владимир Зеленский подписывает многочисленные указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с Россией.

*-экстремистский ресурс, заблокированный на территории Российской Федерации.

