Михаил Ефремов попал в базу сайта «Миротворец»

Российский актер Михаил Ефремов попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» за время, которое был в тюрьме. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации с запрещенного в России сайта, Ефремов является якобы соучастником преступлений против Украины и ее граждан.

Кроме того, актера обвинили еще и в «информационной поддержке открытого нападения на Украину» в то время, когда он отбывал наказание в колонии.

Напомним, что Михаил Ефремов отбывал наказание в белгородской колонии за смертельное ДТП с 18 октября 2020 года. 24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство адвоката Ефремова об УДО. Решение суда вступило в силу 9 апреля. Таким образом, актер провел в заключении около 4,5 лет из назначенного ему срока.