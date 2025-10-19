МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Искусствовед назвала ограбление Лувра следствием разгильдяйства

Виной этому проникновению стала слабая организация безопасности здания, считает Елизавета Лихачева.
Гоар Хачатурян 2025-10-19 17:17:56
© Фото: Sun Fei, XinHua, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Ограбление в Лувре может быть заказом третьих лиц - «фанатов Наполеона». А стало это возможным потому, что музей не был в достаточной степени защищен. Таким мнением в беседе со «Звездой» поделилась искусствовед Елизавета Лихачева.

«На коллекции Лувра вряд ли это как-то скажется. Другое дело, что это, конечно, удар по репутации и довольно серьезный ущерб, потому что вещи имеют историческую ценность. <...> Для Лувра это большая трагедия, которая стала следствием обыкновенного разгильдяйства», - поделилась она.

По мнению искусствоведа, виной этому несанкционированному проникновению стала слабая организация безопасности здания. В том крыле, где все произошло, велись ремонтно-реставрационные работы. В таких случаях музеи - особенно такого уровня, как Лувр - должны быть максимально защищены.

В этом случае, отметила Лихачева, преступники воспользовались лифтом, который был построен для проведения ремонтных работ. Этот лифт никак не контролировался и не был обесточен на время, когда работы были прерваны.

«В таких ситуациях предпринимаются особые меры. Пока нет рабочих на стройке и кого-то, кто может за этим следить, площадка должна быть закрыта, все оборудование должно быть обесточено, чтобы нельзя было несанкционированно воспользоваться», - добавила эксперт.

Если преступников не найдут в короткие сроки, то они могут успеть разобрать украшения и продать золото и камни по отдельности. В случае переогранки драгоценности будет практически невозможно опознать, сказала искусствовед.

Напомним, сегодня утром в парижском Лувре произошло ограбление. Преступники вторглись в музей и вынесли драгоценности супруги Наполеона I Жозефины де Богарне. Позже стало известно, что рядом с Лувром нашли сломанную корону жены императора Наполеона III Евгении де Монтихо.

#музей #Париж #ограбление #наш эксклюзив #Лувр #драгоценности
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 