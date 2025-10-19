Искусствовед назвала ограбление Лувра следствием разгильдяйства

Ограбление в Лувре может быть заказом третьих лиц - «фанатов Наполеона». А стало это возможным потому, что музей не был в достаточной степени защищен. Таким мнением в беседе со «Звездой» поделилась искусствовед Елизавета Лихачева.

«На коллекции Лувра вряд ли это как-то скажется. Другое дело, что это, конечно, удар по репутации и довольно серьезный ущерб, потому что вещи имеют историческую ценность. <...> Для Лувра это большая трагедия, которая стала следствием обыкновенного разгильдяйства», - поделилась она.

По мнению искусствоведа, виной этому несанкционированному проникновению стала слабая организация безопасности здания. В том крыле, где все произошло, велись ремонтно-реставрационные работы. В таких случаях музеи - особенно такого уровня, как Лувр - должны быть максимально защищены.

В этом случае, отметила Лихачева, преступники воспользовались лифтом, который был построен для проведения ремонтных работ. Этот лифт никак не контролировался и не был обесточен на время, когда работы были прерваны.

«В таких ситуациях предпринимаются особые меры. Пока нет рабочих на стройке и кого-то, кто может за этим следить, площадка должна быть закрыта, все оборудование должно быть обесточено, чтобы нельзя было несанкционированно воспользоваться», - добавила эксперт.

Если преступников не найдут в короткие сроки, то они могут успеть разобрать украшения и продать золото и камни по отдельности. В случае переогранки драгоценности будет практически невозможно опознать, сказала искусствовед.

Напомним, сегодня утром в парижском Лувре произошло ограбление. Преступники вторглись в музей и вынесли драгоценности супруги Наполеона I Жозефины де Богарне. Позже стало известно, что рядом с Лувром нашли сломанную корону жены императора Наполеона III Евгении де Монтихо.