Путин поздравил россиян с Днем отца

Путин гордится папами, которые сейчас участвуют в боевых действиях в зоне специальной военной операции.
Екатерина Пономарева 2025-10-19 13:40:46
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Президент России Владимир Путин поздравил граждан нашей страны с Днем отца. Об этом написано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

«Очень важно, чтобы сегодня мужчины, молодые люди стремились соответствовать этому высокому званию», - следует из сообщения.

Сегодня в России отмечается День отца. Владимир Путин в поздравлении назвал главные задачи современного папы. Для соответствия этому высокому званию, мужчине следует беречь семейные устои, быть труженником и мудрым наставником. А также быть готовым всегда поделиться с детьми, близкими своими знаниями и жизненным опытом, поддержать их в трудную минуту и помочь в достижении намеченных целей.

Президент России добавил, что гордится папами, которые сейчас участвуют в боевых действиях в зоне специальной военной операции. Он отметил мужеству, отвагу и стойкость наших солдат.

В 2021 году Владимир Путин установил в России праздник - День отца. Он отмечается в третье воскресенье октября. 

Психолог Алиса Метелина в разговоре со «Звездой» оценила появление в России Дня отца. По мнению специалиста, настоящим отцом является тот мужчина, который воспитал ребенка, и именно такие люди достойны того, чтобы в их честь был назван новый праздник. Она подчеркнула, что современные отцы приобрели новые черты.

