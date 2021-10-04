Путин установил в России День отца

Президент РФ Владимир Путин установил в России новый праздник - День отца, он будет отмечаться в третье воскресенье октября. Соответствующий указ был обнародован на официальном портале правовой информации.

«В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей постановляю установить День отца и отмечать его в третье воскресенье октября», - говорится в документе.

Было отмечено, что указ вступает в силу со дня его подписания, 4 октября.