Психолог оценила важность появившегося в России Дня отца

Психолог Алиса Метелина в беседе со «Звездой» оценила появление в России Дня отца. По мнению специалиста, настоящим отцом является тот мужчина, который воспитал ребенка, и именно такие люди достойны того, чтобы в их честь был назван новый праздник.

«Я считаю, что это хорошо, потому что День матери есть... Люди, которые занимаются воспитанием, которые проводят время, играют со своими детьми и учат их собственным примером, достойны дня, который будет назван в их честь», - сказала она.

Кроме того, эксперт добавила, что за последнее время образ отца сильно изменился - он обрел новые черты.

«Тренд последнего времени - это образ отца, но смягченный, так сказать, с определенным элементом женского начала. Уже сейчас можно видеть, как папы гуляют с колясочками, играют, проводят время с детьми... Отцы сейчас больше привлекаются к процессу воспитания детей», - отметила Метелина.

Ранее президент РФ Владимир Путин установил в России новый праздник - День отца, он будет отмечаться в третье воскресенье октября. В тексте указа главы государства отмечалось, что соответствующее решение было принято в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей.