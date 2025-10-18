Студенты из РФ взяли 13 золотых медалей на олимпиаде по химии в Ашхабаде

Российские студенты завоевали 13 золотых медалей на Международной олимпиаде по химии, которая проводилась в Туркменском государственном университете им. Махтумкули в Ашхабаде. Об этом стало известно по результатам олимпиады, которые представило учебное заведение.

В олимпиаде участвовали 250 студентов из 47 вузов Узбекистана, Азербайджана, Италии, Казахстана, Китая, Армении, Белоруссии, Великобритании, Ирана, Таджикистана и Туркмении. А также восемь российских вузов, в том числе МГУ, МФТИ, РУДН и другие.

Международные студенческие соревнования проходили с 15 по 17 октября. Олимпиада была индивидуальная в двух категориях. В первой (категория А) участвовали студенты, обучающиеся по специальности химия и любой другой специальности, во второй (B) - студенты, не обучающиеся по специальности химия.

В категории А студенты из России завоевали 11 золотых медалей из 14. Во второй категории - две золотые медали из 12 получили студенты из МФТИ.

Ранее президент России Владимир Путин направил телеграмму с поздравлениями сборной команде российских школьников, завоевавших 10 медалей на 59-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии в Бразилии. Всего разыгрывалось 19 золотых медалей, более половины - у наших школьников. Это позволило им установить новый рекорд по числу золота. Россияне состязались с участниками из почти 40 стран мира.