APA: Австрия решила одобрить 19-й пакет санкций против РФ

Соответствующее заявление австрийский госсекретарь озвучит на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник.
Сергей Дьячкин 2025-10-18 23:18:30
© Фото: Ilya Galakhov, Global Look Press, Global Look Press

Австрия поддержит девятнадцатый пакет санкций Евросоюза против России, передает агентство APA ссылаясь на МИД страны.

До этого издание EUObserver заявило, что постпреды стран Евросоюза не смогли договориться насчет новых санкций против РФ из-за нареканий, возникших со стороны Австрии и Словакии.

«Австрия одобрит 19-й пакет санкций против России на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник», - сообщает агентство.

Также в материале отмечается, что Вена поддерживает «продолжение давления» на Российскую Федерацию.

На встрече министров иностранных дел Евросоюза, которая пройдет в Люксембурге в понедельник будут обсуждать Украину. Кроме того, на повестке встречи - ситуация на Ближнем Востоке, в том числе санкции против Израиля. От Австрии будет участвовать госсекретарь Зепп Шеллхорн.

В четверг премьер-министр Словакии Роберт Фицо сказал, что Словакия не станет поддерживать девятнадцатый пакет антироссийских санкций, если не увидит «разумных предложений» Евросовета по инструкциям и формулировкам для Еврокомиссии. Фицо добавил, что словацким политикам и бизнесменам пора готовиться к возобновлению отношений с Россией.

В Кремле неоднократно заявляли, что наша страна справится с санкционным давлением, которое уже несколько лет пытается оказывать на Россию Запад. Москва отмечала, что Западу не хватает мужества признаться в провале антироссийских санкций. В самих западных странах тоже неоднократно звучали мнения, что санкции против России неэффективны.

Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада. При этом санкции нанесли серьезный ущерб мировой экономике. По словам президента, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

Ранее зампредседателя Комитета СФ России по международным делам Андрей Климов в разговоре со «Звездой» рассказал, что власти Австрии хотят «окончательно прыгнуть в омут», провозглашая готовность отказаться от нейтралитета и открыто вставая на сторону Североатлантического альянса. В стране забыли, как советская армия вышла из Австрии, освободив ее от гитлеровской оккупации, считает сенатор.

