Politico: послы ЕС не смогли согласовать новые санкции против России

Против по разным причинам выступили Австрия и Россия.
Владимир Рубанов 2025-10-16 08:45:05
© Фото: Alicia Windzio, dpa, Global Look Press

Послы стран ЕС не смогли согласовать новый, 19-й пакет санкций против России. Об этом сообщают несколько источников, включая Politico и Euronews. Основными препятствиями стали позиции Словакии и Австрии, которые блокировали одобрение пакета санкций по разным причинам.

Словакия заявила об отказе поддерживать новые санкции до тех пор, пока на саммите ЕС не будут даны политические инструкции Европейской комиссии по решению проблем кризиса в автомобильной промышленности и высоких цен на энергию, делающих европейскую экономику неконкурентоспособной.

Австрия также выдвинула собственные возражения, что заблокировало соглашение в целом. Ранее сообщалось, что Вена настаивает на «специальном отступлении» в виде разморозки российских активов на сумму 2 млрд евро и их передачи Raiffeisen Bank.

Предлагаемый пакет санкций включает ограничения на российские сжиженный природный газ (СПГ), нефтяную инфраструктуру, «теневой флот», криптовалютные платформы и передвижения российских дипломатов в Евросоюзе. В течение недели велись переговоры и дорабатывались технические и юридические детали, но окончательное согласование оказалось невозможным из-за словенского и австрийского вето. Рассмотрение 19-го пакета, скорее всего, будет перенесено на саммит ЕС 23-24 октября, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Венгрия согласилась на запрет поставок газа из России в Евросоюз. До сих пор Будапешт пытался добиться для себя исключения.

#в стране и мире #евросоюз #санкции #Венгрия #Еврокомиссия #австрия #19-й пакет
