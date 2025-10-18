Дмитриев призвал The Washington Post извиниться за приписанную ему цитату

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал The Washington Post извиниться за ошибочно приписанную ему цитату, а также начать внутреннее расследование.

«Еще один поразительный случай искажения правды от лживой газеты The Washington Post. Исправьте это сейчас, извинитесь и начните внутреннее расследование», - написал он.

Дмитриев объяснил, что он сделал репост поста из Telegram-канала, а американская газета приписала ему цитату: «Итог турне Зеленского одним предложением - Путин снова всех переиграл». По словам главы РФПИ, «это все равно что обвинять пользователей в ретвитах».

Вчера президент США Дональд Трамп с Зеленским провели переговоры со своими главными помощниками. Глава Белого дома ясно дал понять, что Киеву пока не дадут ракеты большой дальности Tomahawk. По словам одного из чиновников, у Трампа сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации и затягиванию конфликта.