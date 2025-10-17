Минобороны России сообщает об освобождении трех населенных пункто в зоне проведения специальной военной операции.

Населенный пункт Приволье освободили военнослужащие из состава группировки войск «Восток». Приволье, как отметили в МО РФ, находится в Днепропетровской области.

Песчаное в результате решительных действий взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад». Этот населенный пункт находится в Харьковской области, как уточнили в российском оборонном ведомстве.

Третьим населенным пунктом оказалось Тихое. Им овладели военнослужащие группировки войск «Север». Так же, как и Песчаное, Тихое располагается на территории Харьковской области.

Также сообщается, что ВС РФ нанесли один массированный и семь групповых ударов за неделю. Минобороны России подчеркивает, что эти удары наносились в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории Российской Федерации.

