Российские войска освободили Песчаное, Тихое и Приволье

Населенные пункты взяли под контроль подразделения группировок войск «Запад», «Восток» и «Север».
2025-10-17 12:12:02
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Минобороны России сообщает об освобождении трех населенных пункто в зоне проведения специальной военной операции. 

Населенный пункт Приволье освободили военнослужащие из состава группировки войск «Восток». Приволье, как отметили в МО РФ, находится в Днепропетровской области. 

Песчаное в результате решительных действий взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад». Этот населенный пункт находится в Харьковской области, как уточнили в российском оборонном ведомстве. 

Третьим населенным пунктом оказалось Тихое. Им овладели военнослужащие группировки войск «Север». Так же, как и Песчаное, Тихое располагается на территории Харьковской области.

Также сообщается, что ВС РФ нанесли один массированный и семь групповых ударов за неделю. Минобороны России подчеркивает, что эти удары наносились в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#освобождение #СВО #Песчаное #Приволье #Тихое
