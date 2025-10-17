Опубликованы кадры боев за населенный пункт Песчаное в Харьковской области. Его освободили военнослужащие подразделений 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад».

Штурмовые группы поддерживала артиллерия, тяжелые огнеметные системы и ударные беспилотники. Они били по позициям неприятеля, его опорным и командно-наблюдательным пунктам. В результате боев удалось продавить украинскую оборону.

Затем штурмовые группы со стрелковым вооружением зашли на позиции неприятеля. Они зачистили дома и сооружения от остатков вражеских подразделений. Зачистив пункт от присутствия противника, военнослужащие обнаружили и обезвредили минно-взрывные устройства. В знак освобождения Песчаного бойцы развернули флаги России на ключевых опорных пунктах ВСУ.

Ранее российское оборонное ведомство продемонстрировало кадры боев за населенный пункт Приволье в Днепропетровской области. Им овладели подразделения 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 36-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.