В ООН назвали гибель Зуева примером высокой цены работы военкоров

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подчеркнул, что журналисты, освещая конфликты, «просто пытаются выполнять свою работу».
Сергей Дьячкин 2025-10-17 03:09:03
© Фото: IMAGO Thomas Trutschel, www.imago-images.de, Global Look Press

Представитель генсека Организации объединенных наций Стефан Дюжаррик в связи с гибелью журналиста Ивана Зуева заявил, что его смерть - пример того, какую высокую цену платят сотрудники СМИ, работающие в зоне конфликтов. Об этом он сказал в комментарии РИА Новости.

«Эта смерть - еще один пример того, какую высокую цену платят журналисты по всему миру, освещая конфликты, просто пытаясь выполнять свою работу», - заявил Дюжаррик.

Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области в результате удара украинского БПЛА. При этом был тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.

Юрий Войткевич не раз бывал в «горячих точках». Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. 

Иван Зуев был неоднократно отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте ему была объявлена благодарность президента Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что постоянное представительство РФ при ЮНЕСКО выступило с призывом осудить нападение на российских журналистов в Запорожской области.

#Организация Объединённых Наций #военкоры #атака всу #иван зуев #юрий войткевич
