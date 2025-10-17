В ООН назвали гибель Зуева примером высокой цены работы военкоров

Представитель генсека Организации объединенных наций Стефан Дюжаррик в связи с гибелью журналиста Ивана Зуева заявил, что его смерть - пример того, какую высокую цену платят сотрудники СМИ, работающие в зоне конфликтов. Об этом он сказал в комментарии РИА Новости.

«Эта смерть - еще один пример того, какую высокую цену платят журналисты по всему миру, освещая конфликты, просто пытаясь выполнять свою работу», - заявил Дюжаррик.

Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области в результате удара украинского БПЛА. При этом был тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.

Юрий Войткевич не раз бывал в «горячих точках». Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Иван Зуев был неоднократно отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте ему была объявлена благодарность президента Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что постоянное представительство РФ при ЮНЕСКО выступило с призывом осудить нападение на российских журналистов в Запорожской области.