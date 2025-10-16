МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Военкор Иван Зуев погиб в результате удара ВСУ в Запорожской области

В результате атаки ВСУ тяжелое ранение получил военкор Юрий Войткевич.
Виктория Бокий 2025-10-16 22:00:25
© Фото: РИА Новости

Военкор информагентства РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при ударе вражеского дрона. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Также в результате атаки ВСУ тяжелое ранение получил военкор Юрий Войткевич. Оба корреспондента находились в Запорожской области на выполнении журналистского задания.

«От ранений, полученных в результате удара вражеского БПЛА на запорожском направлении, скончался военкор РИА Новости Иван Зуев. Тяжело ранен военкор Юрий Войткевич», - говорится в сообщении Балицкого.

Известно, что журналисты работали в Запорожской области с 2022 года. Глава региона назвал их людьми чести, отметив самоотверженность и патриотичность каждого.

Евгений Балицкий выразил глубокие соболезнования родным и близким, коллегам и друзьям погибшего Ивана Зуева. Также он пожелал скорейшего выздоровления Юрию Войткевичу.

#запорожская область #военкоры #Евгений Балицкий #атака всу #иван зуев #юрий войткевич
