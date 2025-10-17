Дипмиссия РФ призвала ЮНЕСКО осудить убийство журналиста Зуева

В постоянном представительстве России при ЮНЕСКО выступило с заявлением, в котором призвало осудить нападение на российских журналистов в Запорожской области, в результате которого погиб военкор Иван Зуев. Об этом сообщил Life со ссылкой на официальный Telegram-канале дипмиссии.

«Призываем гендиректора в соответствии с профильными решениями Генконференции и Исполсовета ЮНЕСКО осудить убийство российского журналиста», - говорится в заявлении.

Военкор информагентства РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при ударе вражеского дрона. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Также в результате атаки ВСУ тяжелое ранение получил военкор Юрий Войткевич. Оба корреспондента находились в Запорожской области на выполнении журналистского задания.

Юрий Войткевич на сегодняшний момент перенес операцию, его состояние стабильное. Оба военкора работали в Запорожской области с первых дней воссоединения региона с Россией.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила соболезнования в связи с гибелью военкора Ивана Зуева. Юрию Войткевичу она пожелала скорейшего выздоровления.