Индекс Мосбиржи вырос до 2700 пунктов после разговора Путина и Трампа

Рынок акций в России усилил рост в течение вечерней сессии и достиг 2700 пунктов по главному индексу. Это произошло после телефонных переговоров президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Это следует из данных Московской биржи.

По итогам разговора был сделан ряд заявлений. В частности, Трамп сообщил, что его разговор с российским президентом был очень продуктивным. Позднее он высказался по вопросу поставок крылатых ракет Tomahawk, которые тоже обсуждались главами государств.

Рублевый индекс Московской биржи к 20.33 по московскому времени рос на 5,66 процентов. И дошел до 2689,38 пункта. Несколькими минутами ранее индекс совершил скачок до 2703,5 пункта - это максимум с 29 сентября.