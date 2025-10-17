МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Индекс Мосбиржи вырос до 2700 пунктов после разговора Путина и Трампа

Рублевый индекс Мосбиржи к 20.33 по московскому времени рос на 5,66% и дошел до 2703,5 пункта. Это максимум с 29 сентября.
Сергей Дьячкин 2025-10-17 02:28:20
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press, Global Look Press

Рынок акций в России усилил рост в течение вечерней сессии и достиг 2700 пунктов по главному индексу. Это произошло после телефонных переговоров президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Это следует из данных Московской биржи.

По итогам разговора был сделан ряд заявлений. В частности, Трамп сообщил, что его разговор с российским президентом был очень продуктивным. Позднее он высказался по вопросу поставок крылатых ракет Tomahawk, которые тоже обсуждались главами государств.

Рублевый индекс Московской биржи к 20.33 по московскому времени рос на 5,66 процентов. И дошел до 2689,38 пункта. Несколькими минутами ранее индекс совершил скачок до 2703,5 пункта - это максимум с 29 сентября.

#рубль #Дональд Трамп #Владимир Путин #рост #Московская биржа #Мосбиржа #переговоры Путина и Трампа
