США могут отправить в неоплачиваемые отпуска тысячи работников ядерной сферы

США готовятся отправить тысячи сотрудников, задействованных в модернизации ядерного арсенала, в неоплачиваемые отпуска из-за шатдауна правительства. Об этом заявил глава Министерства энергетики Крис Райт.

«Начиная со следующей недели, нам придется отправить в неоплачиваемые отпуска и в некоторых случаях уволить тысячи работников, занимающихся модернизацией ядерного арсенала», - написал он.

Райт отметил, что сложившаяся ситуация может угрожать реализации ключевых проектов по обеспечению национальной безопасности.

С 1 октября в Соединенных Штатах начался новый финансовый год. Из-за того что конгресс не смог согласовать бюджет к этому сроку, в стране наступил шатдаун. Работа федерального правительства приостановлена, а госучреждениям запрещено тратить деньги.

Большинство сотрудников отправились в неоплачиваемые отпуска. Также Белый дом составил списки сотрудников на увольнение. По данным специалистов, количество безработных только в октябре может составить 43 тысячи человек.