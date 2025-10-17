МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
DPA: в ФРГ хотят изъять 720 млн евро из замороженных активов банка из РФ

По данным агентства DPA, руководство банка якобы пыталось вывести средства с замороженных счетов.
Ян Брацкий 2025-10-17 01:07:42
© Фото: Niklas Graeber dpa Global Look Press

Высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне намерен изъять в пользу государства около €720 млн из замороженных активов одного из российских банков, попавших под санкции Евросоюза в 2022 году. Об этом сообщает агентство DPA.

«В рамках принятого решения средства будут конфискованы в пользу государственной казны. Для этого по запросу федеральной прокуратуры было открыто специальное производство», - говорится в сообщении.

Дата судебного разбирательства еще не определена, отметили в агентстве. Название банка там не раскрыли. Известно лишь, что некоторые «ответственные лица» учреждения якобы пытались вывести средства со счетов, но операция была отклонена. Сразу после этого, финансовые власти Германии открыли дело по подозрению в попытке нарушения запрета распоряжаться замороженными средствами.

На этой неделе стало известно о планах Евросоюза начать работу над новым механизмом, который позволит его лидерам выделить киевскому режиму кредит во втором квартале 2026 года. Естественно, за счет замороженных активов Москвы. Планы Брюсселя могут реализоваться, если все страны ЕС достигнут в этом вопросе консенсуса. По данным финансистов, если боевые действия на территории Украины продлятся до конца десятилетия, то Киеву потребуется больше $200 млрд.

С консенсусом по вопросу российских активов у объединенной Европы как раз могут быть проблемы. Венгрия не поддерживает инициативу о конфискации денег Москвы. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил об ответных мерах России. Он заявил, что хочет заранее оценить все потенциальные риски - имущество каких венгерских корпораций на территории РФ может быть изъято в качестве ответной меры. Политик уверен, что Европе нужно договариваться с Россией, чтобы разрешить конфликт на Украине. В качестве примера он привел сектор Газа.

