Bloomberg: ЕС планирует дать Украине кредит за счет активов РФ в 2026 году

Евросоюз хочет начать работу над новым механизмом, который позволит его лидерам выделить Украине кредит за счет замороженных российских активов ко второму кварталу 2026 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В материале говорится, что планы ЕС могут реализоваться, но при условии, что европейские страны достигнут соглашения на саммите в Брюсселе. В этом случае ЕК планирует быстро подготовить соответствующие предложения.

«Как только оно будет достигнуто, исполнительная власть блока быстро начнет работу над юридическим предложением о механизме выделения денег ко второму кварталу следующего года», - приводит слова из публикации 360.ru.

Источник, на который ссылается агентство, также поделился своей оценкой финансирования киевского режима коллективным Западом. По его данным, если боевые действия продолжатся до конца текущего десятилетия, то Украине потребуется больше 200 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует принять окончательное решение насчет использования замороженных российских активов в течение месяца. Как сообщил изданию Politico один из европейских дипломатов, лидеры ЕС хотят заручиться достаточной поддержкой других стран и «изолировать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана», чтобы осуществить задуманное.