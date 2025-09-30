Карасев: второго задержанного по делу «Северных потоков» могут вообще не отдать ФРГ

Арест в Польше по немецкому ордеру второго подозреваемого в подрывах «Северных потоков» в беседе со «Звездой» прокомментировал политолог и международный эксперт Владимир Карасев.

«Вся эта история тянется достаточно давно, и те лица, которых сейчас задерживают, это, конечно, исполнители. Заказчики сидят в Лондоне, возможно, в Вашингтоне, но никак не на Украине или в Польше», - пояснил политолог.

Как сказал Карасев, он убежден в том, что второго задержанного может ждать участь первого - то есть его просто не отдадут на территорию ФРГ. Особенно учитывая существующие сложности в отношениях между Польшей и Германией.

Также эксперт обратил внимание на тот факт, что высокопоставленные польские чиновники в открытую заявляют о том, что этот гражданин Украины вообще «герой» и его надо наградить за подрыв «российского» газопровода. Хотя фактически, считает Карасев, «Северные потоки» уже «европейский», а не российский проект.

Россия, по мнению эксперта, отработала все вложенные средства. По сути, европейцы, если это они разрушили газопровод, сами «спилили сук, на котором сидели».

«Поэтому я не исключаю, что его не отдадут на территорию Германии. Ну а реальных заказчиков не будут озвучивать, пока Трамп не даст команду. Потому что все понимают, кто взорвал, кто заказывал, кто исполнитель. Но пока Европе, и США, и Великобритании выгодно об этом замалчивать, так и будет продолжаться», - рассказал политолог.

Эксперт подчеркнул, что не исключает - с задержанным украинцем может что-то случиться.

«Сердечный приступ, какое-нибудь заболевание, несчастный случай. Если он, допустим, что-то знает, что он не должен бы знать, то вполне может что-то случиться», - заключил Карасев.

Ранее сообщалось, что в Польше был задержан гражданин Украины, подозреваемый властями ФРГ в причастности к подрыву «Северных потоков». Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM со ссылкой на Министерство иностранных дел страны. Полиция задержала подозреваемого в Прушкуве, а затем передала прокуратуре в Варшаве.