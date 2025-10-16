Захарова выразила соболезнования в связи со смертью военкора Зуева

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила соболезнования в связи с гибелью военкора РИА Новости Ивана Зуева. Раненому военному корреспонденту Юрию Войткевичу она пожелала скорейшего выздоровления.

По словам российского дипломата, журналисты давно стали мишенью для киевского режима. Представитель российского дипломатического ведомства отметила, что Украина убивает корреспондентов при абсолютном попустительстве со стороны властей.

«Журналисты давно стали мишенью для киевского терроризма... При абсолютном попустительстве со стороны так называемых "цивилизованных" Банковая убивает корреспондентов»,- сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что в результате атаки вражеского дрона в Запорожской области погиб военный корреспондент Иван Зуев. Также из-за удара украинского БПЛА тяжело ранен еще один журналист Юрий Войткевич.