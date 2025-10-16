МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Венгрия отвергла план ЕС по ускоренному отказу от российской нефти

Чтобы документ вступил в силу, его должны утвердить страны ЕС в Совете Евросоюза и полный состав Европарламента на сессии в Страсбурге.
Дарья Ситникова 2025-10-16 16:52:00
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press

Венгрия отвергла одобренный европарламентариями план ускоренного отказа от нефти и газа из России. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Попытки установить со следующего года полный запрет на импорт в Евросоюз российских энергоресурсов угрожают энергобезопасности Венгрии», - отметил Сийярто.

Со слов главы МИД страны, комитет Европарламента проголосовал за «ускоренное введения запрета на импорт российского газа», что является прямым посягательством на энергетическую безопасность Венгрии. Также замедляет развитие экономики страны и угрожает ростом расходов венгерских семей на коммунальные услуги.

Ранее Сийярто сообщил, что Венгрия достигла договоренности о поставках газа с американской компанией Shell. Соглашение открывает доступ к дополнительным источникам газа для страны, не затрагивая текущие поставки. Глава МИД добавил, что новый контракт не заменяет импорт из РФ, который обеспечивает стране надежную базу.

#Россия #нефть #ЕС #газ #Венгрия #сийярто #отказ #план
