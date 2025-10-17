Стоимость фьючерса на золото побила исторический максимум и превысила $4350

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex обновила исторический максимум поднявшись выше отметки в $4350 за тройскую унцию. Это следует из официальных данных торговой площадки. По состоянию на 01:05 мск, стоимость золота замедлила рост и торговалась на уровне $4352,2 за тройскую унцию, пишет RT.

Цена на драгметалл стабильно росла все последнее время. Ранее инвесторы объяснили, что стало основными драйверами. С их слов, главная причина - опасения по поводу состояния торговли между Соединенными Штатами и Китаем. Инвесторы закладывают в свои расчеты неизбежное снижение ставки ФРС в декабре. Периоды политической и экономической неопределенности - самые подходящие для роста золота в цене, объяснили они. Так, с начала года стоимость металла как безопасного актива выросла на 59%. Еще одной причиной стал шатдаун в США.

В Штаты на этом фоне вернулись времена «золотой лихорадки». Рекордное подорожание металла заставляет любителей-старателей скупать необходимый инструментарий и отправляться в поход. Некоторым уже улыбнулась удача. Особо предприимчивые американцы скупают грунт с золотоносных приисков и потом намывают драгметалл в гаражах и пристройках.