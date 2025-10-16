Из офисных клерков - в старатели: в США новая «золотая лихорадка»

США вернулись во времена «золотой лихорадки». Новую волну вызвало рекордное подорожание металла. Цена на золото достигает более четырех тысяч долларов за унцию.

Как пишет Wall Street Journal, это заставляет старателей-любителей покупать кирки и ковши и отправляться в поход. Те, кому удача улыбнулась, уже есть. Несколько счастливчиков нашли свой «Клондайк» на севере Калифорнии.

Также журналисты сообщают, что особо находчивые покупают грунт с золотых приисков. И потом намывают золото в гаражах. В статье отмечается, что массовый интерес к золотоискательству связан не только с ценой, но и финансовыми трудностями, которые сейчас испытывают американцы.

В поисках своей «золотой жилы» - один из американских золотоискателей, снискавший славу в соцсетях. В быстрых реках северной Калифорнии Энтони Рой Берд моет золото и с увлечением рассказывает об этом в своем видеоблоге. Трудолюбивый, решительный и азартный - типичный герой писателя Джека Лондона, из тех что сорвал куш на приисках Клондайка. И лишь аккуратный маникюр выдает в нем бывшего офисного сотрудника.

Променявших офис на золотые прииски американцев, ради перспективного с их точки зрения хобби, сейчас можно встретить как вдоль калифорнийских рек, так и в соцсетях. Именно соцмедиа подогревают интерес жителей Соединенных Штатов к добыче золота. Более продвинутые старатели мастерят сепараторы и скруббер-бутары - машины для отсеивания золотого песка. Самые ленивые - покупают 20-килограммовые ведра с золотоносной землей - по 50 долларов, чтобы мыть золото не выходя из дома. Кто-то вооружается металлоискателем и отправляется в горы за поиском своего самородка.

Обогащается на этом, по классике, сопутствующий бизнес: спрос на лотки старателя, металлоискатели и кирки вырос в несколько раз. Очередь на курсы золотоискателя расписана на месяцы вперед, пишет The Wall Street Journal.

На самой добыче зарабатывают по американским меркам не так уж и много, рассказал Мэнни Гоза, один из золотоискателей, репортеру канала Fox News.

«Начинающий золотоискатель может зарабатывать 50 долларов в день, если он действительно серьезно относится к делу», - пояснил Гоза.

Однако азарт разжигают биржевые сводки. Стоимость золота растет стабильно уже нескольких лет. Только за последний год унция подорожала более чем на 50 процентов, в октябре преодолев отметку в 4 тысячи долларов.

И вот, новый прогноз от Банка Америки, который публикует агентство Рейтер: 5 тысяч долларов за унцию уже в следующем году. Биржевые игроки называют такое состояние рынка «истерикой». А вызвана она повышенным спросом на драгметалл со стороны Центробанков разных государств.

«Важный фактор роста цен на золото – это то, что центральные банки активно скупают металл. За последние 3 года они покупали около тысячи тонн золота в год. Это позволяет центральным банкам дедолларизировать свои активы. И ввезти это золото в свои страны для хранения. Это поможет избежать санкций США или других стран», - рассказал директор инвестиционной компании Стив Шоффстолл в эфире CNBC Television.

Тренд начался в 2022 году. После того, как страны Запада ввели антироссийские санкции и заморозили часть наших резервов. Тогда государственные и частные инвесторы усомнились в надежности доллара. Как раз в это время стоимость американских долговых бумаг и стала падать, а цена золота - расти. С приходом к власти Трампа с его непредсказуемой торговой политикой, инвесторы стали уходить в защитные активы, одним из которых и является золото.

Логика понятна, отмечают аналитики бостонского журнала «Атлантик»: в земной коре находится лишь ограниченное количество металла в отличие от американской валюты, которую можно печатать до бесконечности.

«От Америки никто не отгораживается. Америка отгораживается от других тарифами. Ни Китай, ни Индия, никто. Америка грозит странам БРИКС санкциями за отказ от доллара, как средства расчетов. Никто не угрожает Америке. Даже наш президент говорил: мы не отказывались от доллара, нам запретили им пользоваться», - объяснил декан факультета международных финансов всероссийской академии внешней торговли Олег Абелев.

Эта тенденция выгодна странам - производителям и экспортерам золота. Здесь в лидерах - Китай. Россия - на втором месте, как и по размерам разведанных запасов. По объемам золотого резерва, наколенного в хранилищах, первое место у Соединенных Штатов. Россия по данным на начало года - на пятом. Нас догоняет Китай, который, как и другие страны БРИКС, активно его скупает.

Золото традиционно тянет за собой цены на другие драгоценные металлы. Стоимость серебра за 5 лет выросла почти в пять раз и сейчас ставит очередные рекорды. И такие скачки, разумеется, не могут не повлиять на цены ювелирных изделий. В одном из магазинов драгоценностей в Петербурге пока распродают запасы еще по старым расценкам. Но с новыми поступлениями их стоимость вырастет пропорционально курсу золота.

В ювелирных магазинах ажиотажа не наблюдается. В отличие от финансовых организаций. Скупают сами золотые монеты и слитки, размещают деньги на, так называемых, «металлических счетах» в банках, инвестируют «золотые» бумаги. Но здесь инвесторы предостерегают непрофессиональных игроков. Рынок не всегда предсказуем, на спекуляциях можно легко можно уйти в минус. Как и в XIX веке, в Америке многие участники «золотой лихорадки» разорились. В большинстве случаев золотодобыча оказывалась для них убыточным делом.