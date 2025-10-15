МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Цена на золото достигла рекорда на фоне угрозы торговой войны

Стоимость безопасного актива выросла на 59% с начала года.
Дмитрий Трунов 2025-10-15 08:04:51
© Фото: Sven Hoppe, dpa, Global Look Press

Стоимость золота выросла 15 октября до нового максимума, превысив отметку в 4 200 долларов за унцию. Драгметалл дорожает на фоне ожиданий дальнейшего снижения процентных ставок в США и опасений по поводу торговли между Соединенными Штатами и Китаем.

Инвесторы закладывают в стоимость практически неизбежную вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в октябре и декабре, отмечает Reuters. Золото обычно растет в цене в условиях низких процентных ставок, а также в периоды политической и экономической неопределенности.

Стоимость металла как безопасного актива выросла на 59% с начала года. Этому способствовал ряд факторов, включая геополитическую нестабильность. В пользу золота играют активные покупки центральными банками, тенденция к дедолларизации и устойчивый приток средств в биржевые инвестиционные фонды.

Еще одним драйвером роста на защитный актив стала ситуация с приостановкой работы правительства в Вашингтоне. Президент Дональд Трамп заявил во вторник, что его администрация планирует опубликовать список «демократических программ», которые будут закрыты в результате шатдауна.

Кроме того, Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность разрыва некоторых торговых связей с Китаем, в том числе в сфере торговли растительным маслом. Во вторник обе страны начали вводить взаимные портовые сборы. С 1 ноября Штаты собираются применить дополнительные пошлины в размере 100% на китайские товары.

