Минобороны России показало видео с кадрами ведения боевых действий за населенный пункт Приволье в Днепропетровской области. О его освобождении сообщалось сегодня.

В МО РФ уточнили, что этот населенный пункт взяли под контроль подразделения 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 36-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток».

Отмечено, что в результате успешного штурма удалось продвинуться более чем на четыре километра в глубину вражеской обороны. Бойцы вышли к естественному рубежу реки Янчур. Это получилось осуществить благодаря слаженной работе операторов беспилотников и артиллерии. Достижение рубежа реки создало выгодные условия для дальнейшего наступления.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что Привольное имеет важное значение для дальнейших действий группирови войск «Восток» в Днепропетровской области, несмотря на свои небольшие размеры.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.