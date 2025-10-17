МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Опубликованы кадры боев за Приволье в Днепропетровской области

Населенный пункт взяли под контроль военнослужащие 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 36-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток».
2025-10-17 13:20:12
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России показало видео с кадрами ведения боевых действий за населенный пункт Приволье в Днепропетровской области. О его освобождении сообщалось сегодня. 

В МО РФ уточнили, что этот населенный пункт взяли под контроль подразделения 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 36-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток». 

Отмечено, что в результате успешного штурма удалось продвинуться более чем на четыре километра в глубину вражеской обороны. Бойцы вышли к естественному рубежу реки Янчур. Это получилось осуществить благодаря слаженной работе операторов беспилотников и артиллерии. Достижение рубежа реки создало выгодные условия для дальнейшего наступления.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что Привольное имеет важное значение для дальнейших действий группирови войск «Восток» в Днепропетровской области, несмотря на свои небольшие размеры. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#освобождение #Днепропетровская область #группировка восток #Приволье
