Штурмовики уничтожили завтракающих дроноводов ВСУ в Алексеевке

Боец с позывным Мироха вместе с напарником зачистили дом, где укрывались шесть солдат ВСУ. По его словам, они ворвались внутрь после броска гранат и открыли огонь - весь бой занял считаные секунды. Противник так ничего и не понял.
Александр Тарасенко 2025-10-16 11:20:40
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Штурмовики 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» зачистили здание, в котором находились операторы беспилотников ВСУ. По словам корреспондента Александра Тарасенко, бойцы застигли противника врасплох - дроноводы в этот момент завтракали.

«Зашли с двух сторон - две гранаты, зашли вовнутрь. Применили стрелковое оружие - как учили, потом только поняли, что там шесть человек. И чудом мы на автомате - мышечная память. Забежали - буквально секунды - и зачистили», - пояснил боец с позывным Мироха.

После столкновения российские военные обнаружили трофеи, включая флаг и шевроны с нацистской символикой.

Перед началом штурма по позициям украинских сил нанесли удары артиллерия и беспилотники. После этого подразделения «Востока» на мотоциклах скрытно выдвинулись к линии соприкосновения и начали зачистку населенного пункта. Военные использовали антидроновые одеяла и двигались малыми группами, чтобы тепловизоры противника не могли их засечь.

В ходе боя бойцы уничтожили несколько огневых точек ВСУ. Один из участников операции с позывным Кальян рассказал, что для подавления пулеметного расчета штурмовая группа приблизилась вплотную и атаковала противника гранатами.

«Возле окна находился пулеметчик, здесь два автоматчика. Чтобы подавить эту огневую точку, мы двигались и давили их огнем из автоматов, чтобы подойти поближе, сократить расстояние и забросать их гранатами», - сказал Кальян.

По данным бойца с позывным Ниндзя, среди уничтоженных противников были иностранные наемники. Некоторые из них имели знаки с нацистской символикой.

Алексеевка - один из населенных пунктов, освобожденных силами группировки «Восток» в последние недели. Установление контроля над ним позволило продвинуться в сторону Покровского - районного центра и важного логистического узла украинских сил на юго-востоке Днепропетровской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#штурмовики #наш эксклюзив #Стрелковый бой #алексеевка
