МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ нанесли один массированный и семь групповых ударов за неделю

Удары наносились в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России.
2025-10-17 12:15:16
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает, что с 11 по 17 октября 2025 года ВС РФ нанесли массированный и семь групповых ударов по целям на Украине. 

Удары наносились высокоточным оружием больной дальности наземного и воздушного базирования и ударными беспилотниками. В число использовавшихся комплексов вошли и гиперзвуковые «Кинжалы».

В ходе ударов поражались предприятия украинского ВПК и объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ. Взлетали на воздух склады боеприпасов неприятеля. Помимо этого, огневому поражению подвергались места сборки, хранения и запуска украинских БПЛА большой дальности. Досталось и пунктам временной дислокации вооруженных формирований неприятеля. 

Также сообщается, что в течение суток российские войска освободили населенные пункты Песчаное, Тихое и Приволье. Первые два находятся в Харьковской области, а Приволье располагается в Днепропетровской области. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ВС РФ #Украина #массированный удар #групповые удары
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 