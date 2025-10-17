ВС РФ нанесли один массированный и семь групповых ударов за неделю

Минобороны России сообщает, что с 11 по 17 октября 2025 года ВС РФ нанесли массированный и семь групповых ударов по целям на Украине.

Удары наносились высокоточным оружием больной дальности наземного и воздушного базирования и ударными беспилотниками. В число использовавшихся комплексов вошли и гиперзвуковые «Кинжалы».

В ходе ударов поражались предприятия украинского ВПК и объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ. Взлетали на воздух склады боеприпасов неприятеля. Помимо этого, огневому поражению подвергались места сборки, хранения и запуска украинских БПЛА большой дальности. Досталось и пунктам временной дислокации вооруженных формирований неприятеля.

Также сообщается, что в течение суток российские войска освободили населенные пункты Песчаное, Тихое и Приволье. Первые два находятся в Харьковской области, а Приволье располагается в Днепропетровской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.