Расчеты самоходных гаубиц «Гвоздика» 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили опорные пункты, пункты управления беспилотниками, боевую технику и живую силу противника в зоне проведения специальной военной операции на Харьковском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

Подразделения группировки продолжают выполнять задачи по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы России. Войска продвигаются вперед, оттесняя противника от приграничных территорий для защиты мирных жителей.

Артиллерийские расчеты группировки «Север» ведут круглосуточную боевую работу, применяя самоходную и буксируемую артиллерию, а также реактивные системы залпового огня. Во взаимодействии с подразделениями беспилотной разведки они поражают замаскированные позиции артиллерии, склады боеприпасов и ГСМ, а также места сосредоточения личного состава ВСУ.

Операторы дронов в режиме реального времени выявляют цели и передают точные координаты артиллеристам. На опубликованных кадрах видно, как расчет САУ «Гвоздика» наносит прицельные удары по опорным пунктам противника, расположенным в лесистой местности. Огонь ведется с закрытых позиций на дальности нескольких километров, при этом прямые попадания осколочно-фугасных снарядов полностью уничтожают цели.

После выполнения задачи и подтверждения уничтожения противника расчет оперативно меняет позицию, избегая ответного огня. Благодаря высокой мобильности и поворотной башне на 360 градусов «Гвоздика» позволяет мгновенно менять направление стрельбы и вести огонь в любых условиях.

Как отмечают артиллеристы, разведка обеспечивает постоянную корректировку с переднего края, а беспилотники круглосуточно контролируют обстановку в воздухе. При поддержке артиллерии и бронетехники штурмовые подразделения российских войск продолжают продвигаться в глубину обороны противника, выдавливая его с занимаемых позиций.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.