Дмитриев: РФ и США ведут диалог на базе достигнутых на Аляске соглашений

Глава РФПИ подчеркнул, что Стивен Уиткофф сохраняет свою ключевую роль в администрации Трампа.
Глеб Владовский 2025-10-12 13:11:55
© Фото: Гавриил Григоров РИА Новости

Россия продолжает диалог с США на основе достигнутых в рамках саммита на Аляске соглашений. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Диалог России с командой Трампа продолжается на базе договоренностей, достигнутых на саммите на Аляске», - написал он в своем Telegram-канале.

Он также подчеркнул роль спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа. Дмитриев напомнил, что именно Уиткофф оказал влияние на создание и реализацию плана по сектору Газа, который также поддержала Россия.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у Москвы и Вашингтона есть понимание, как урегулировать конфликт на Украине мирными средствами, но это непростые, сложные вопросы.

