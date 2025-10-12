Дмитриев: РФ и США ведут диалог на базе достигнутых на Аляске соглашений

Россия продолжает диалог с США на основе достигнутых в рамках саммита на Аляске соглашений. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Диалог России с командой Трампа продолжается на базе договоренностей, достигнутых на саммите на Аляске», - написал он в своем Telegram-канале.

Он также подчеркнул роль спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа. Дмитриев напомнил, что именно Уиткофф оказал влияние на создание и реализацию плана по сектору Газа, который также поддержала Россия.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у Москвы и Вашингтона есть понимание, как урегулировать конфликт на Украине мирными средствами, но это непростые, сложные вопросы.