Нарышкин предупредил о последствиях передачи Tomahawk Украине

Россия воспримет поставки крылатых ракет средней дальности Tomahawk на Украину как враждебный шаг, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Он отметил, что это может значительно повысить риски не только европейской, но и мировой безопасности, сообщает 360.ru.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по телефону частично обсуждали вопрос о Tomahawk, сказал глава СВР. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил в пятницу, что после разговора российский лидер собрал в Кремле постоянных членов Совета безопасности и подробно проинформировал их о содержании беседы.

Владимир Зеленский встретится с Трампом в пятницу, чтобы обсудить вопрос поставок оружия, в том числе Tomahawk. Он уже прибыл в США и встретился с представителями компании-производителя этих ракет Raytheon.

СМИ сообщали, что Зеленский попросил передать Киеву такие ракеты во время встречи с президентом США в сентябре на полях сессии Генассамблеи ООН. Трамп позже подтверждал, что обдумывает этот вопрос, но пока не принял решение.

Президент России предупредил американского коллегу о том, что поставки ракет средней дальности нанесут существенный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона, а также навредят перспективам мирного урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщили накануне в Кремле. Кроме того, Путин отметил, что это не окажет решающего влияния на динамику конфликта.