Бортников: британский спецназ участвует в операциях против России

Британские спецслужбы патронируют акции терроризма и диверсии в России, заявил глава ФСБ.
Владимир Рубанов 2025-10-16 09:08:03
© Фото: kremlin.ru

Британский спецназ участвует в операциях против России, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. По его словам, спецслужбы этой страны срывают мирные инициативы по Украине. По достоверным данным, британские спецслужбы патронируют акции терроризма и диверсии в России, добавил руководитель спецслужбы.

«Спецподразделения британских вооруженных сил (SAS) <...> совместно с МI6 планируют вылазки украинских диверсионных групп в приграничные регионы России, атаки на объекты критической инфраструктуры, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров и боевых пловцов», - подчеркнул Бортников.

В частности, британская разведка курировала операцию СБУ «Паутина» перед переговорами украинской и российской делегаций в Стамбуле 2 июня. Англичане распространили через СМИ ложные сведения о большом ущербе и обвинили Украину в диверсии.

Бортников добавил, что инструкторы SAS и МI6 запланировали удары беспилотниками по офису и объектам Каспийского трубопроводного консорциума, в котором есть участники из России, Казахстана и США. Кроме того, британцы совместно с украинскими спецслужбами готовят диверсии против газопровода «Турецкий поток».

Руководство МI6, СБУ и ГУР призывает к убийствам неугодных в России в рамках так называемой «партизанской войны», сказал глава ФСБ. По его словам, агитация направлена на незащищенные слои - мигрантов, радикалов, наркозависимых и психически больных. Подростки, пенсионеры и финансово зависимые люди вовлекаются в теракты через мошеннические кол-центры СБУ и ВСУ. На Украине их более 120.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев заявил о провокациях Запада в Трансарктическом транспортном коридоре. По его словам, могут быть прямые атаки на суда, ответственность за которые будет возлагаться на Россию.

