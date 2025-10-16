МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп заявил, что Киев «хочет перейти в наступление»

Во время встречи в Белом доме Владимир Зеленский намерен просить у президента США дальнобойные ракеты для ударов по российской территории.
Ян Брацкий 2025-10-16 05:45:15
© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP Consolidated News Photos Global Look Press

Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с Владимиром Зеленским планы ВСУ «перейти в наступление». Об этом глава Белого дома сообщил журналистам.

«Они хотят пойти в наступление, я приму решение по этому поводу», - сказал Трамп.

Ранее Трамп анонсировал встречу с Зеленским в Белом доме. Последний не скрывает, что в ходе визита в Вашингтон намерен просить дальнобойное оружие. Разговоры о возможной передаче киевскому режиму ракет Tomahawk шли всю прошлую неделю. Трамп заявил, что принял решение передать крылатые ракеты большой дальности ВСУ, но сначала хочет знать, как они намерены их использовать.

Ранее сообщалось, что Пентагон может передать украинским боевикам от 20 до 50 ракет Tomahawk из своих резервов. По мнению британской Financial Times, такие поставки не окажут влияния на динамику военных действий. В Кремле к планам Штатов отнеслись спокойно. Москва предупредила, что подобный шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку ракеты Tomahawk существуют в ядерном исполнении. Кроме того, для их запуска необходимо участие американских военных, что означает прямое вовлечение США в вооруженный конфликт и разрушение наметившегося улучшения отношений между нашими странами.

