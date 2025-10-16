Масштабный сбой парализовал работу Youtube по всему миру

В работе интернет-платформы YouTube были зафиксированы масштабные сбои. Об этом сообщил 360.

Основанная в 2005 году, платформа принадлежит компании Google. YouTube считается самым популярным видеохостингом и вторым сайтом в мире по количеству посетителей, уступая только поисковику Google. По состоянию на середину 2024 года общее количество загруженных на хостинг видеороликов составляло около 14,8 миллиардов.

На масштабный сбой в работе YouTube пожаловалось более 300 тысяч пользователей. Большинство из них, около 55 процентов, отметили проблемы с проблемы, возникшие с потоковым просмотром видео. Кроме этого 33 процента пользователей сообщили о сбое в работе мобильного приложения. Двенадцать процентов посетителей платформы отметили проблемы с подключением к сайту.

Летом прошлого года в России снизилась скорость загрузки и качества воспроизведения роликов в YouТube. Сбои в том числе связаны с проблемами с оборудованием Google, которое применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов.

По ситуации с замедленной работой YouTube в ходе большой пресс-конференции высказался президент России Владимир Путин. Он сказал, что больше вопросов к самой платформе, а не к властям РФ. Американский сервис сам создал для себя проблемы. При этом в Кремле неоднократно отмечали, что не планируют блокировку видеосервиса на территории РФ.

