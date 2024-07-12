Россиян предупредили о возможном снижении скорости загрузки YouTube

В работе видеохостинга YouTube в России возможны сбои из-за проблем с оборудованием Google. Абоненты всех операторов в стране могут столкнуться со снижением скорости загрузки и качества воспроизведения роликов, сообщили в одной из телекоммуникационных компаний.

Отмечается, что речь идет об оборудовании, которое применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе, в основном видеохостинга YouTube. Сейчас есть проблемы с его эксплуатацией и невозможностью расширения в условиях роста трафика.

«Наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей», - говорится в заявлении.

Напомним, в начале июня в Государственной думе Российской Федерации заявили, что решение о блокировке YouTube нерационально. По словам зампредседателя Комитета по информационной политике Антона Горелкина, социальные эффекты могут быть неоднозначны.