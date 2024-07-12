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Россиян предупредили о возможном снижении скорости загрузки YouTube

Сейчас наблюдаются проблемы с оборудованием Google, которое применяется для кэширования и ускорения загрузки контента.
Сергей Лебедев 2024-07-12 11:12:03
© Фото: Mateusz Slodkowski, Keystone Press Agency, Global Look Press

В работе видеохостинга YouTube в России возможны сбои из-за проблем с оборудованием Google. Абоненты всех операторов в стране могут столкнуться со снижением скорости загрузки и качества воспроизведения роликов, сообщили в одной из телекоммуникационных компаний.

Отмечается, что речь идет об оборудовании, которое применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе, в основном видеохостинга YouTube. Сейчас есть проблемы с его эксплуатацией и невозможностью расширения в условиях роста трафика.

«Наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей», - говорится в заявлении.

Напомним, в начале июня в Государственной думе Российской Федерации заявили, что решение о блокировке YouTube нерационально. По словам зампредседателя Комитета по информационной политике Антона Горелкина, социальные эффекты могут быть неоднозначны.

#Россия #YouTube #сбои #проблемы #Google #Видеохостинг
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