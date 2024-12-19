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Путин: в ситуации с YouTube больше вопросов к платформе, а не к властям

Российский президент считает, что американский сервис сам создал для себя проблемы.
Сергей Лебедев 2024-12-19 15:28:00
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В ситуации с работой YouTube в России больше вопросов к самой платформе, а не к властям РФ. Об этом в ходе большой пресс-конференции заявил президент Владимир Путин. По его словам, американский сервис сам создал для себя проблемы.

«Если YouTube изменит контур работы, то проблем у него не будет», - сказал глава государства.

Президент отметил, что необходимо соблюдать законы России и не злоупотреблять сетью для достижения политических целей своих правительств. По словам Владимира Путина, Роскомнадзор предъявляет обоснованные претензии.

Напомним, летом этого года в России снизилась скорость загрузки и качества воспроизведения роликов в YouТube. Сбои в том числе связаны с проблемами с оборудованием Google, которое применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов.

В Кремле отмечали, что не планируют блокировку видеосервиса на территории РФ.

#Владимир Путин #роскомнадзор #Президент #YouTube #глава государства
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