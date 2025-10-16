Трамп: Израиль может возобновить военную операцию в Газе

Президент США Дональд Трамп заявил, что израильская армия возобновит военные операции в секторе Газа. Это может произойти в том случае, если палестинское движение ХАМАС не выполнит условия соглашения о прекращении огня. Об этом американский лидер рассказал в интервью телеканалу CNN.

«Израиль вернется на эти улицы, как только я скажу слово», - заявил Трамп.

Президент США добавил, имея в виду ХАМАС, что если бы Израиль мог «прийти и разнести их в пух и прах», то так бы и поступил. Кроме этого Трамп заявил, что ему «пришлось сдерживать» администрацию и армию Израиля. Но в конечном итоге он «разобрался» с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

До этого Трамп заявлял, что ХАМАС пообещало ему разоружиться. Иначе, по его словам, США сделают это с ними сами. В свою очередь ХАМАС обвинил Израиль в нарушении перемирия спустя несколько часов после передачи тел четырех погибших заложников. В палестинском движении заявили, что военнослужащие ЦАХАЛ открыли огонь по мирным жителям, которые осматривали свои разрушенные дома. Есть погибшие.

Ранее о попытке нарушения мирного соглашения на севере эксклава сообщила и Армия обороны Израиля. По заявлению ЦАХАЛ, несколько неизвестных подошли к желтой линии, где находятся израильские военные. Солдаты стреляли на поражение.

Тем временем ХАМАС должен вернуть еще 24 тела погибших заложников. В Тель-Авиве отметили, что если это делается намеренно, то будет считаться нарушением соглашения.

Политолог, эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин в беседе со «Звездой» высказал мнение, что мирный план президента США Дональда Трампа позволил освободить заложников, но до окончательного мира в секторе Газа еще далеко.