В Греции работодателям разрешили вводить 13-часовой рабочий день

Греческие предприниматели получили право устанавливать 13-часовой рабочий день. Законопроект принял парламент страны. Об этом сообщил канал Mesogeios TV.

Глава ведомства Ники Керамеос заявила, что использовать термин 13-часовой рабочий день не совсем верно. С ее слов, работодатель имеет право устанавливать данный график только 37 дней в году, а также должен доплачивать сотрудникам 40% от их почасовой зарплаты.

Принятию закона не помешали ни бурные уличные протесты, ни забастовки, ни напряженные парламентские дебаты. По данным Евростата, еженедельная продолжительность рабочего времени в Греции составляет 39,8 часа, это выше среднего показателя по 27 странам ЕС (35,8 часа).

До этого в Роструде напомнили, что россиян ожидает первая в 2025 году рабочая шестидневка в конце октября - начале ноября. После нее последуют сразу три выходных дня подряд. Страна будет отмечать День народного единства.