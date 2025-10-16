МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Греции работодателям разрешили вводить 13-часовой рабочий день

На данный момент еженедельная продолжительность рабочего времени в Греции составляет 39,8 часа, что выше среднего показателя по 27 странам Европейского союза.
Дарья Ситникова 2025-10-16 16:02:00
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

Греческие предприниматели получили право устанавливать 13-часовой рабочий день. Законопроект принял парламент страны. Об этом сообщил канал Mesogeios TV.

Глава ведомства Ники Керамеос заявила, что использовать термин 13-часовой рабочий день не совсем верно. С ее слов, работодатель имеет право устанавливать данный график только 37 дней в году, а также должен доплачивать сотрудникам 40% от их почасовой зарплаты.

Принятию закона не помешали ни бурные уличные протесты, ни забастовки, ни напряженные парламентские дебаты. По данным Евростата, еженедельная продолжительность рабочего времени в Греции составляет 39,8 часа, это выше среднего показателя по 27 странам ЕС (35,8 часа).

До этого в Роструде напомнили, что россиян ожидает первая в 2025 году рабочая шестидневка в конце октября - начале ноября. После нее последуют сразу три выходных дня подряд. Страна будет отмечать День народного единства.

#в стране и мире #Греция #работа #рабочий день #принятие закона
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 