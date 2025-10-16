ВС РФ нанесли массированный удар в ответ на террористические атаки Киева

Минобороны России сообщает, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам неприятеля.

В МО РФ подчеркнули, что удар нанесен в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории Российской Федерации. В ходе удара применялось высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотники.

Среди примененного вооружения были гиперзвуковые аэробаллистические комплексы «Кинжал», уточнили в российском оборонном ведомстве. Целью стали объекты газовой энергетической инфраструктуры врага, которые обеспечивали работу предприятий вражеского ВПК.

Отмечено, что цель удара была достигнута. Удалось поразить все назначенные объекты.

Ранее Минобороны России продемонстрировало, как инфраструктура аэродрома ВСУ сгорела от удара беспилотников «Герань-2». Этот аэродром находился в районе города Конотоп в Сумской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.