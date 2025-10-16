МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ нанесли массированный удар в ответ на террористические атаки Киева

Удар наносился по объектам газовой энергетической структуры, обеспечивающей работу предприятий ВПК Украины.
2025-10-16 12:10:26
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Минобороны России сообщает, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам неприятеля.

В МО РФ подчеркнули, что удар нанесен в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории Российской Федерации. В ходе удара применялось высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотники. 

Среди примененного вооружения были гиперзвуковые аэробаллистические комплексы «Кинжал», уточнили в российском оборонном ведомстве. Целью стали объекты газовой энергетической инфраструктуры врага, которые обеспечивали работу предприятий вражеского ВПК. 

Отмечено, что цель удара была достигнута. Удалось поразить все назначенные объекты. 

Ранее Минобороны России продемонстрировало, как инфраструктура аэродрома ВСУ сгорела от удара беспилотников «Герань-2». Этот аэродром находился в районе города Конотоп в Сумской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#кинжал #массированный удар #впк украины #Газовая инфраструктура
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 