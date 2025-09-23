МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Инфраструктура аэродрома ВСУ сгорела от удара беспилотников «Герань-2»

Вражеский аэродром, пораженный российскими БПЛА, находится в районе Конотопа в Сумской области.
2025-09-23 10:42:42
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает о поражении инфраструктуры аэродрома ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Это сделали расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов «Герань-2». 

Уточняется, что аэродром врага находился в районе населенного пункта Конотоп, который располагается на территории Сумской области. 

Из подписей к видеозаписи с фиксацией огневого поражения, предоставленной российским оборонным ведомством, следует, что ущерб был нанесен пункту управления украинскими беспилотными летательными аппаратами, а также складу БПЛА.

Ранее МО РФ показало, как украинские дроноводы исчезли в яркой вспышке взрыва от попавшей точно в цель российской «Герани». В тот раз удар наносился в районе населенного пункта Дорошенково в зоне спецоперации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#аэродром #беспилотники #спецоперация #сумская область #Конотоп #Герань-2
