Эксперт рассказал о сложностях использования Tomahawk на Украине

У армии США есть около 4 000 крылатых ракет средней дальности Tomahawk, рассказал «Звезде» военный эксперт, офицер американской армии в отставке Станислав Крапивник. По его словам, проблема не в наличии запасов, а в медленном производстве этого вооружения и в небольшом количестве наземных пусковых установок.

«Ракет производят очень мало, скромное количество. В смысле там производство идет ручное, примерно 55 штук в год. Они максимально смогли производить где-то 90 на достаточно высоком уровне для этого производства», - рассказал эксперт.

Запасы Tomahawk есть еще и у союзников, добавил Крапивник. Но при передаче этих ракет Украине американцам предстоит решить вопрос, как их оттуда запускать. Tomahawk - изначально ракеты морского базирования, их применяют с кораблей и подводных лодок, которые Киеву никто не даст. После распада договора о ракетах средней и меньшей дальности США создали и наземные пусковые установки, но пока их немного.

«Это 40-футовый контейнер, в котором можно перевозить до четырех Tomahawk. Там пять батарей пока что создано, по четыре машины в каждой батарее. То есть это 20 машин. Эффективно могут 80 ракет выпустить. Если все будут стрелять, конечно», - объяснил эксперт.

Сейчас на вооружении армии США есть мобильная пусковая установка Strategic Mid-Range Fires System (SMRF) Typhon. Она используется для запуска крылатых ракет SM-6 и Tomahawk. Ранее сообщалось об их развертывании в Азии.

Кроме того, на днях американская компания Oshkosh Defense представила свою линейку мобильных пусковых установок для Tomahawk. Пока такие системы не производятся.