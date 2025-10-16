МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт рассказал о сложностях использования Tomahawk на Украине

У Пентагона немного наземных пусковых установок, а ракеты изготавливают медленно.
Владимир Рубанов 2025-10-16 12:08:29
© Фото: US Army, wikimedia.org © Видео: ТРК «Звезда»

У армии США есть около 4 000 крылатых ракет средней дальности Tomahawk, рассказал «Звезде» военный эксперт, офицер американской армии в отставке Станислав Крапивник. По его словам, проблема не в наличии запасов, а в медленном производстве этого вооружения и в небольшом количестве наземных пусковых установок.

«Ракет производят очень мало, скромное количество. В смысле там производство идет ручное, примерно 55 штук в год. Они максимально смогли производить где-то 90 на достаточно высоком уровне для этого производства», - рассказал эксперт.

Запасы Tomahawk есть еще и у союзников, добавил Крапивник. Но при передаче этих ракет Украине американцам предстоит решить вопрос, как их оттуда запускать. Tomahawk - изначально ракеты морского базирования, их применяют с кораблей и подводных лодок, которые Киеву никто не даст. После распада договора о ракетах средней и меньшей дальности США создали и наземные пусковые установки, но пока их немного.

«Это 40-футовый контейнер, в котором можно перевозить до четырех Tomahawk. Там пять батарей пока что создано, по четыре машины в каждой батарее. То есть это 20 машин. Эффективно могут 80 ракет выпустить. Если все будут стрелять, конечно», - объяснил эксперт.

Сейчас на вооружении армии США есть мобильная пусковая установка Strategic Mid-Range Fires System (SMRF) Typhon. Она используется для запуска крылатых ракет SM-6 и Tomahawk. Ранее сообщалось об их развертывании в Азии.

Кроме того, на днях американская компания Oshkosh Defense представила свою линейку мобильных пусковых установок для Tomahawk. Пока такие системы не производятся.

#Украина #сша #Tomahawk #Крылатые ракеты #поставки оружия #наш эксклюзив #Typhon #Oshkosh
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 