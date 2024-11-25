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В МИД не исключили развертывание ракет средней и меньшей дальности в Азии

Россия рассматривает возможность размещения ракет средней и меньшей дальности в регионе в случае появления там ракет США.
Андрей Аркадьев 2024-11-25 14:58:51
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия рассматривает возможность развертывания ракет средней и меньшей дальности в Азиатском регионе в качестве ответных мер на действия США.

«Безусловно, это одна из опций, о которых тоже неоднократно говорилось. Появление соответствующих американских систем в любом регионе мира будет предопределять наши дальнейшие шаги, в том числе в сфере организации нашего военного-технического ответа», - сказал замглавы российского внешнеполитического ведомства, отвечая на соответствующий вопрос.

Также замминистра рассказал об отсутствии международных ограничений на развертывание российских ракет средней дальности «Орешник». Рябков отметил, что дальнейшая судьба одностороннего моратория РФ на размещение РСМД зависит от действий США, подчеркнув, что к ДСНВ подобные системы не относятся

В апреле стало известно о планах США разместить в Азии ракеты средней дальности. Командующий американскими сухопутными войсками на Тихом океане генерал Чарльз Флинн тогда заявил, что Вашингтон ищет способы противодействия модернизации ракетного потенциала КНР.

Точные сроки размещения и места базирования не указывались. Предположительно, речь могла идти о ракетном комплексе Typhon, который позволяет запускать крылатые ракеты Tomahawk и зенитные ракеты SM-6.

#в стране и мире #МИД РФ #Сергей Рябков
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