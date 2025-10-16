МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп заявил, что убедил Индию отказаться от нефти из России

Теперь президент США хочет убедить в отказе от российской нефти Китай. При этом в Индии неоднократно заявляли, что не планируют отказываться от российских энергоресурсов.
Сергей Дьячкин 2025-10-16 00:20:46
© Фото: Pib, Press Information, Global Look Press

Премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы пообещал, что его страна больше не будет покупать российскую нефть. С таким утверждением выступил президент США Дональд Трамп.

«Я был недоволен тем, что Индия покупает нефть. И сегодня он заверил меня, что они не будут покупать нефть у России», - заявил Трамп.

Он добавил, что это «серьезный шаг вперед». Теперь президент США должен убедить Китайскую Народную Республику «сделать то же самое».

В начале августа Трамп заявлял о введении дополнительной пошлины в 25 процентов для Индии. В результате этого общая пошлина на экспорт индийских товаров в США достигла 50 процентов. Американский лидер объяснил эти меры тем, что Индия «прямо или косвенно» импортирует нефть из РФ.

В сентябре глава индийского минфина Нирмала Ситхараман объяснила, что страна продолжит покупать российскую нефть. В этой ситуации страна будет руководствоваться собственными экономическими интересами вопреки любому давлению США. Президент Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани также заявил, что Индия не планирует сокращать импорт нефти из России. В конце сентября Bloomberg написал, что Индия готовится сократить импорт нефти из РФ при условии снятия санкций США с других поставщиков - Венесуэлы и Ирана.

Президент России Владимир Путин заявил 2 октября, что Индия при отказе от российских энергоресурсов понесет ущерб, согласно различным оценкам, в размере девяти-десяти миллиардов долларов. Но президент объяснил, что если Нью-Дели продолжит закупать российскую нефть, то Америка введет высокие пошлины.

«И это тоже будет ущерб. Какой он будет? Такой же. Тогда зачем отказываться?» - сказал Путин.

В Кремле также заявляли, что требования США по прекращению торговли с Россией, в том числе по поставкам нефти, это незаконные угрозы. Руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов разговоре со «Звездой» объяснил, что давление США на Индию и Россию является фактором, сближающим Москву и Нью-Дели, так как американские пошлины на товары из Индии заставляют ее искать новых партнеров, в частности, обращаться к нашей стране.

#Россия #Индия #сша #Дональд Трамп #нефть #санкции #Владимир Путин #нарендра моди #энергоресуры #экспорт рф
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 