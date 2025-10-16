Трамп заявил, что убедил Индию отказаться от нефти из России

Премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы пообещал, что его страна больше не будет покупать российскую нефть. С таким утверждением выступил президент США Дональд Трамп.

«Я был недоволен тем, что Индия покупает нефть. И сегодня он заверил меня, что они не будут покупать нефть у России», - заявил Трамп.

Он добавил, что это «серьезный шаг вперед». Теперь президент США должен убедить Китайскую Народную Республику «сделать то же самое».

В начале августа Трамп заявлял о введении дополнительной пошлины в 25 процентов для Индии. В результате этого общая пошлина на экспорт индийских товаров в США достигла 50 процентов. Американский лидер объяснил эти меры тем, что Индия «прямо или косвенно» импортирует нефть из РФ.

В сентябре глава индийского минфина Нирмала Ситхараман объяснила, что страна продолжит покупать российскую нефть. В этой ситуации страна будет руководствоваться собственными экономическими интересами вопреки любому давлению США. Президент Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани также заявил, что Индия не планирует сокращать импорт нефти из России. В конце сентября Bloomberg написал, что Индия готовится сократить импорт нефти из РФ при условии снятия санкций США с других поставщиков - Венесуэлы и Ирана.

Президент России Владимир Путин заявил 2 октября, что Индия при отказе от российских энергоресурсов понесет ущерб, согласно различным оценкам, в размере девяти-десяти миллиардов долларов. Но президент объяснил, что если Нью-Дели продолжит закупать российскую нефть, то Америка введет высокие пошлины.

«И это тоже будет ущерб. Какой он будет? Такой же. Тогда зачем отказываться?» - сказал Путин.

В Кремле также заявляли, что требования США по прекращению торговли с Россией, в том числе по поставкам нефти, это незаконные угрозы. Руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов разговоре со «Звездой» объяснил, что давление США на Индию и Россию является фактором, сближающим Москву и Нью-Дели, так как американские пошлины на товары из Индии заставляют ее искать новых партнеров, в частности, обращаться к нашей стране.