Визит Путина в Индию состоится до Нового года

Москва придает большое значение отношениям с Нью-Дели, отметил Песков.
Гоар Хачатурян 2025-10-02 17:55:45
© Фото: Kremlin Pool, via Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Идет активная подготовка визита президента России Владимира Путина в Индию. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы готовимся, этот визит состоится до Нового года», - сказал он.

Россия придает большое значение отношениям с Индией, которые несут особый партнерский, стратегический характер, отметил Песков.

«Предстоят очень содержательные переговоры», - подчеркнул он.

Кроме того, пресс-секретарь президента прокомментировал новый пакет санкций. Отвечая на вопрос нашего корреспондента, он отметил, что российская экономика адаптировалась к санкциям и научилась извлекать из этого пользу.

#Индия #подготовка #Путин #Визит
