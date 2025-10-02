Визит Путина в Индию состоится до Нового года

Идет активная подготовка визита президента России Владимира Путина в Индию. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы готовимся, этот визит состоится до Нового года», - сказал он.
Россия придает большое значение отношениям с Индией, которые несут особый партнерский, стратегический характер, отметил Песков.
«Предстоят очень содержательные переговоры», - подчеркнул он.
Кроме того, пресс-секретарь президента прокомментировал новый пакет санкций. Отвечая на вопрос нашего корреспондента, он отметил, что российская экономика адаптировалась к санкциям и научилась извлекать из этого пользу.
