На границе Афганистана погибли 15 человек из-за столкновений с Пакистаном

В Афганистане погибли 15 человек после столкновений на границе с Пакистаном. Несколько десятков людей получили ранения. Об этом представитель департамента общественной информации афганского города Спин-Болдак Али Мохаммад Хакмаль сообщил Agence France-Presse.

По данным издания, столкновения произошли на границе в городе Спин-Болдак провинции Кандагар. Местная больница сообщила о поступивших пострадавших, их около 80 человек. Среди них есть женщины и дети.

Ранее востоковед перечислил «Звезде» причины пакистано-афганского конфликта. По его мнению, причина конфликта заключается в том, что Исламабад обвиняет Кабул в поддержке пакистанского «Талибана».

В ночных столкновениях Пакистан потерял 58 солдат, еще 30 получили ранения. Афганистан, в свою очередь, считает 20 бойцов убитыми и ранеными.